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Siyaset Bakan Hulusi Akar açıkladı! Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
Siyaset

Bakan Hulusi Akar açıkladı! Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün soru önergesini yanıtladı. Akar, "Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:25:00 -
Bakan Hulusi Akar açıkladı! Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Bülbül Akar’a, “Son 3 yıl içerisinde bedelli Askerlik uygulamasına kaç yurttaşımız başvurmuştur? Yaş ortalamaları ve eğitim durumları nedir? Son 3 yıl içerisinde Bedelli Askerlik uygulamasından ne kadarlık bir gelir sağlanmıştır? Bu gelir hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır? Bedelli askerlik görevini ifa eden milletvekili var mıdır? Var ise kaç kişidir?” sorularını yöneltti.

CHP’li vekilin sorularına yanıt veren Akar, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içinde 156 bin 926 kişinin başvurduğunu belirtti. Akar ayrıca, "Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır"

Bakan Akar, önergeye “Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içerisinde 156 bin 926 kişi başvurmuştur. Yaş ortalaması 24’tür. Bedelli askerlik hizmetinden faydalananların yüzde 53’ü lisans ve üstü seviye eğitim düzeyindedir. Söz konusu başvurular neticesinde elde edilen gelir, Bakanlığımızın ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmakta olup, genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır.” yanıtını verdi.

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