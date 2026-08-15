Bakan Gürlek’in adını kullanıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından ‘çıkarma’ vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada S.S., G.H.S., ve A.D. isimli şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.