Bakan Güler'den PKK açıklaması: Kabul edilemez

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) sorularını yazılı olarak yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terör örgütünün yarattığı tehdide karşı Suriye ve Irak sınırları boyunca güvenli bir koridor oluşturma kararlılığını yineledi.

Örgütün 11 Haziran'da yapmayı planladığı seçimler için Güler, "Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden sözde seçim çalışmaları bölgedeki barış ve huzuru olumsuz etkileyecektir." dedi.

"Ulusal güvenliğimize ve komşularımızın toprak bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğiz" diye ekleyen Bakan Güler, PKK/YPG'nin seçimleri yapması halinde Türkiye'nin nasıl bir adım atabileceği konusunda ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Bakan Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya kararlıyız. Amacımız, terör örgütü mensuplarının sınırın diğer tarafından vatandaşlarımıza ve askerlerimize yönelik saldırı ve tehditlerini bertaraf etmektir." ifadelerini kullandı. Güler. Türkiye'nin, PKK'ya karşı geçmişte düzenlediği "hedef ve zaman" açısından sınırlı operasyonlar yerine artık "sürekli ve kapsamlı" harekatlar yürüttüğünü söyledi.

Milii Savunma Bakanı Güler ayrıca, Irak'la yapılan işbirliğine de değinerek, "Irak ilk kez PKK'yı sadece Türkiye'nin değil kendi sorunu olarak da görüyor. En kısa zamanda terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz." dedi.

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F-35, F-16 ve EUROFIGHTER MESELESİ

Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabalarına da değinen Güler, hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye ve ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin prosedürleri tamamlamaya yaklaştığını söyledi.

Güler, Türkiye'nin F-35 projesine olası geri dönüşü konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma ihtimalini dışladığını söyledi.

Güler, "Ülkemizin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi ihtiyaçları kapsamında tedarik ettiğimiz S-400'lerin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir." dedi.

Türkiye'nin, İngiltere ve İspanya ile Eurofighter jetleri satın almak için görüşmeler yürüttüğüne ancak Almanya'nın satışa karşı çıkmasına da değinen Güler, "Müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmamız kabul edilemez. Bu kısıtlamalar sadece bizi değil aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği kabiliyet ve savunma yatırım hedeflerini de etkilemektedir." dedi.

Kaynak: AA