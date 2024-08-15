Bakan Güler'den "Eurofighter" açıklaması! Sona doğru yaklaşıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir TV programında soruları yanıtladı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'nın büyük darbe aldığını anlatan Güler, "Özellikle bu yıl çok sayıda teröristin örgütten kaçtığını görüyoruz. Hepsi kaderleriyle baş başa kalmış durumdalar. Biz gelin ailelerinize kavuşun diyoruz. Türk askeri teslim olan kimseye el kaldırmamıştır. Elebaşları çatışmalar başladığında kaçıp gittiler" dedi.

"KYB TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLERİNE DEVAM EDİYOR"

Bafel Talabani'nin ismini vermeden KYB'ye uyarılarını yineleyen Güler, şunları söyledi:

"KYB, malesef bu terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sivil vatandaşlar bir takım zararlar görüyorlar. Bu kadar Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti yakın ilişkiler ile terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, bir takım içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez. Bu sadece bizim için değil, Irak için de kabul edilemez. Bizim temennimiz oradaki ilgili şahsın biran önce bunlardan kurtulup, terör örgütünden bağlarını kesip hem Türkiye ile dost olması hem kendi ülkesiyle dost olması bence yapabileceği en iyi hareket tarzı."

"PYD DİYE BİR ŞEY YOK PKK'NIN KENDİSİ"

Güler, "Aklımızla alay etmesinler, PYD diye bir şey yok PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil. DEAŞ ile mücadelede destek veririz dedik, üç komando tugayı verelim dedik, ses yok. Bizim samimiyetimize inanmaları lazım. Biz 70 senedir Amerikalı dostlarımızla NATO'da birlikte çalışıyoruz. Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinde, İranlı milisler dahi oradalar. Bunların o füzelerinden roketlerinden kendi üst bölgelerini korumak için getirdikleri sistem. Hava savunma sistemi YPG için değil. Ama Suriye'den giderken ordaki sistemleri bunlara teslim edip gidecekler diye düşünüyoruz. Bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu da tabi kabul edilemez bir şey" diye konuştu.

EUROFIGHTER'DA SONA YAKLAŞILDI

Güler, Almanya'nın onay vermediği Eurofighter savaş uçağı alımında konsorsiyumun diğer ortakları İngiltere, İspanya ve İtalya'nın Türkiye'ye destek verdiklerini söyledi. Olumlu gelişmeler olduğunu dile getiren Güler, "Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kısa zamanda sonuçlanabilir" dedi.

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YUNAN BAKAN'A F-35 YANITI!

Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in 'F-35 ile gelebiliriz' sözlerine, "Yılda 60 milyon turist geliyor. Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" demişti. Güler, "Sağlık Bakanı arkadaşın hasetenelerde işi bitmiş anlaşılan pilotluğa başlayacak, gelsin bekliyoruz" dedi. Güler, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler sürecinin olumlu bir şekilde sürdüğünü belirterek, Donanma Komutanı Kadir Yıldız'ın Yunanistan'a ziyarette bulunduğu hatırlattı.