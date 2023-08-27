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Siyaset Bakan Güler Aliyev ile görüştü
Siyaset

Bakan Güler Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-08-27 11:43:00 -
Bakan Güler Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Türk yetkililer, BM yetkililerinden herhangi biri ile her platformda ki görüşmelerinde Kıbrıs'ta yaşayan iki toplumdan birisi olan Türklere neden ayrımcılık yaparak ikinci sınıf muamelesi yapıldığını detaylı şekilde sorgulanması istenilmelidir. Yani Rumlar için yapılan pozitif ayrımcılığın sebebi nedir?
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