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Siyaset Bakan Gül'den yargıda reform açıklaması: Tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız
Siyaset

Bakan Gül'den yargıda reform açıklaması: Tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız

Yargıdaki reform hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:24:00 -
Bakan Gül'den yargıda reform açıklaması: Tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız

Adalet Bakanı Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen 'Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'nda konuştu.

Yargıdaki reform hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.

Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız.

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Yorumlar

hülya

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