Bakan Gül'den Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemak Kaşıkçı cinayetine ilişkin ''Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir. Suudi yetkililerin bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için " dedi.

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