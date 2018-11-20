Bakan Gül'den Demirtaş açıklaması: Kararı bağımsız Türk yargısı verir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak, bağımsız yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." dedi.20 Kasım 2018 Salı 20:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." dedi.
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