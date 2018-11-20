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Bakan Gül'den Demirtaş açıklaması: Kararı bağımsız Türk yargısı verir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak, bağımsız yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." dedi.

20 Kasım 2018 Salı 20:14
Bakan Gül'den Demirtaş açıklaması: Kararı bağımsız Türk yargısı verir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:14
  1. abdulhamit gül
  2. Selahattin Demirtaş

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  • bakkal asim bakkal asim 14 dk önce
    bu lafi papazdan öncede duymustukeyvah.... ama elbet iki durum farkli, bu dolarin sahibi degil.
  • Hilâl Hilâl 26 dk önce
    Eli kanlıkatil selo idam edilsinvatanaihanet edenpkk veonun k.pekleriserbest bırakılırsaşehitlerimizinkemikleri sizlar
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Papaz gibi salacaklar.
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