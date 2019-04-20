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Seçim 2019 Sayfası

Bakan Gül’den CHP’li belediyelere çağrı: Dikkat makyajınız dökülmesin

"Sizin gibi düşünmeyen kimseye baskıda bulunamazsınız" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin" açıklamasında bulundu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
Bakan Gül’den CHP’li belediyelere çağrı: Dikkat makyajınız dökülmesin

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir" diye konuştu.

"Yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladık"

Toplantıda konuşan Bakan Abdülhamit Gül, yerel seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, özellikle yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladıklarını, yakın zamanda güven veren adalet perspektifiyle yargı reformunu, tüm Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti.

"Asla baskıda bulunamazsınız"

Milletin verdiği kararın herkesin saygı duyacağı karar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Belediye başkanlığı hususunda, halkın verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. İsteyen istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahiptir. Üye olmak da olmamak da anayasal ve uluslararası sözleşmelere dâhildir. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. Dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun üstünde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur" dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri katıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
  1. Ankara
  2. Abdulhamit Gül
  3. AK Parti
  4. MEMUR-SEN
  5. Zehra Zümrüt Selçuk
  6. Mustafa Destici
  7. Memur Sendikaları Konfederasyonu
  8. Adalet Bakanlığı
  9. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
  10. ehra Zümrüt Selçuk
  11. Büyük Birlik Partisi
  12. Ali Yalçın

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