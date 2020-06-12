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Siyaset

Bakan Gül’den ABD makamlarına Metin Topuz tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:36:25 -
Bakan Gül’den ABD makamlarına Metin Topuz tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ifadelerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gül, paylaşımında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" ifadelerini kullandı.

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