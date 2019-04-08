Bakan Gül: Yürütme değil, YSK söz sahibi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir” dedi. CHP’li Faik Öztrak’ın “Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır?” eleştirisine cevap veren Bakan Gül, şunları söyledi: “Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kuruludur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yine yürümektedir.”