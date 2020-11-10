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Siyaset Bakan Gül: Yargı kimseden emir, talimat ve telkin almaz
Siyaset

Bakan Gül: Yargı kimseden emir, talimat ve telkin almaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı; hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:28:00 -
Bakan Gül: Yargı kimseden emir, talimat ve telkin almaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şunları söyledi:

Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.

Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır.

Bize göre hukuk devleti; demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal edilemez zemini, bu ilke ve haklardır.

Yargı; hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir.

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