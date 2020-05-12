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Bakan Gül tüm uygulamaların yumuşatılmaya başlayacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:40:00 - 2020-05-12 14:58:25
Bakan Gül tüm uygulamaların yumuşatılmaya başlayacağı tarihi açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor” diyen Gül, “Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor. Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Gül, “Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir. Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir.” diye konuştu.

Normalleşme sürecine ilişkin ise Bakan Gül, “Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacak.” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, noterler ve adli tıp kurumlarının normal çalışmaya başladığını da ilave etti.

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