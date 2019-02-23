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Bakan Gül: “Topunuz bile gelseniz bu millet size değil, AK Parti’ye desteğini verecektir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet, yavru muhalefet alt alta geliyor, yan yana geliyor, üst üste geliyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
Bakan Gül: “Topunuz bile gelseniz bu millet size değil, AK Parti’ye desteğini verecektir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet, yavru muhalefet alt alta geliyor, yan yana geliyor, üst üste geliyor. Topunuz bile gelseniz bu millet size değil AK Parti’ye desteğini verecektir" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahta ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin ardından Adıyaman’a gelerek belediyeyi ziyaret etti. Belediyenin ardından esnafı da ziyaret eden Abdulhamit Gül, tatlıcıda vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.


Adıyaman Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına da katılan Bakan Gül, "Kim ki şehrimizi, kim ki memleketimizi bölmeye çalıştıysa, çukurlar kazdıysa, o kazdıkları çukurlara gömmesini çok iyi bildik. Benim vatandaşımı huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadelemizi başarıyla yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ana muhalefet, yavru muhalefet alt alta geliyor, yan yana geliyor, üst üste geliyor. Topunuz bile gelseniz bu millet size değil AK Parti’ye desteğini verecektir" dedi.



"Adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız"


"Türkiye’de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez, hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız" diyen Bakan Gül, "Terörle mücadele ederken, masum vatandaşları iftiralardan koruyacak şekilde, masumla suçluyu ayırt eder bir anlayışın en kısa zamanda tesis eder hale gelmesi bizim temel arzumuzdur. Kuruyla yaşın ayrıldığı bir sistem bizim arzumuzdur. Elbette bir kişi başkasının cezasını çekemez. Elbette hakkın, hukukun, adaletin tam anlamıyla gerçekleştiği hukuku tesis edeceğiz" ifadelerini kaydetti.


AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, benzemez partileri bir araya getiren güçlerin çok iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirterek, "Terör örgütleriyle el ele dolaşan bir başka partiyle nasıl olur da birlikte siyaset yapar? Bu sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu 4 siyasi partiyi bir araya getiren güç nedir. Bu benzemez siyasi partileri bir araya getiren güçleri çok iyi tahlil etmemiz lazım. Onun için memleket meselesi, onun için diyoruz ki ülkenin beka meselesidir" dedi.


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’da konuşmasında, 2014 yılında yaşanan coşku ve heyecanın şu anda yaşandığını aktararak, AK Parti’ye vatandaşın sahip çıkacağını ifade etti.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, mevcut Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, AK Parti’nin bir neferi olmanın büyük bir onur büyük bir şeref olduğunu belirterek, 17 yıllık AK Parti iktidarına yönelik çeşitli kumpaslar kurulduğunu ancak halkın AK Parti’ye sahip çıktığını dile getirdi.


Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı. Açılış törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
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