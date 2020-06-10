Bakan Gül: "Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan biridir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan biridir ve biz bunu hep önemsedik” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Barolar Birliğinden gelen talep doğrultusunda gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Bakan Gül, “Her şeyden önce bizim için Türkiye’de yargının güvenin artması, yargıya olan itibarın artmasının temelinde avukatlık mesleğinin, savunma mesleğinin güçlenmesi de çok önemli yer tutmaktadır. Adaletin temeli savunmadır, savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan biridir ve biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda gerek Yargı Reformu başlıklarımızda, gerek uygulamalarımızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Mecliste çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden onun zamanlaması da çok değerli. Bize burada serd edilecek tüm görüşleri bizlerde iletmiş olacağız. Bu konuda teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları, baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının başkanları katıldı.