Bakan Gül: Nöbetçi noterlik 6 Nisan’da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan’dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin’in katılımı ile nöbetçi noterlik tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Gül, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 6 Nisan itibariyle nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Gül, işbirliği zemini korunduğu sürece hem noterlik hizmetlerine hem de adalet sistemine erişimin kolaylaştırılacağını kaydetti. Noterliğin bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Gül, "Deyim yerindeyse noterlerimiz, hukuk alanında koruyucu hekimlik vazifesi görüyor. Tarafsız, bağımsız ve mesleki yetkinliği güçlü bir noterlik sistemi, hukuki hizmetlerin daha kaliteli sunumunu kolaylaştırıyor. İhtilafları azaltıyor ve hukuki güvenliğin tesisinde yardımcı oluyor. Hukuk sistemimizdeki bu güven mekanizmasını geliştirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızın hukuk ve adalet hizmetlerine erişimini güçlendirme yönünde bu mekanizmanın sunduğu fırsatların da farkındayız. Bugüne kadar noterlerin görev ve yetki sahalarını genişleten önemli adımlar attık. Bazı idari işlemlerin yanı sıra, bir kısım çekişmesiz yargı işlerinde noterlere de yetki tanıdık. Yargının, kamu kurumlarının ve noterlerin elindeki bu yetkiler, hiç kuşkusuz işlevsel açıdan birbirlerini tamamlamaktadır. Aynı zamanda yargının ve kamu kurumlarının iş yükünün hafifletilmesine de hatırı sayılır katkılar sunmaktadır" şeklinde konuştu.







"Benzer uygulamalar için çalışmalarımız devam edecek"

Bazı iş ve işlemlerde noterlere de yetki verilmesinin sadece iş yükü parantezinde bir yenilik olmadığını ifade eden Gül, bu tür yeniliklerin en başta vatandaş memnuniyetini derinleştirdiğini aktardı. Geçen sene başlatılan uygulama sayesinde araç satışı, devir ve tescil işlemlerinin büyük bir hız kazandığını paylaşan Gül, "Bütün işlemler, ilk başvuru sonrası hızlı, kolay ve tek noktadan tamamlanmaktadır. Benzer uygulamalar için arayış ve çalışmalarımız devam edecek. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde noterlik sistemi ve işlemleri geliştirme iradesi göstereceğimiz konular arasında yer alacak. Noterlik müessesesini, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda görülen hızlı değişime uygun olarak revize edeceğiz. Daha yetkin, daha itibarlı ve dünya uygulamalarıyla uyumlu bir sistem oluşturacağız. Bununla birlikte bazı çekişmesiz yargı işlerinin ve gayrimenkul satış işlemlerinin noterlikler tarafından da yapılabilmesi yönünde adımlar atacağız" diye konuştu.







"Vatandaş mesaisinden olmasın"

Nöbetçi noterlik uygulaması ile amacın vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Gül, "İstiyoruz ki, vatandaş işinden, mesaisinden olmasın. Tatil-hafta sonu demeden ekonominin çarkı dönsün, ticaret aksamasın. İstedik ki pratik düşünelim. Hızlı ve çözüm odaklı hareket edelim. Mesai mefhumu gözetmeden bu ülke için çalışan, üreten, istihdam oluşturan iş adamına mesai mefhumu gözetmeden hizmet edelim. Aynı zamanda vatandaşlarımızın hukuki güvenlik ihtiyaçlarına da en yüksek derecede cevap verelim. İşte bütün bu düşüncelerle nöbetçi noter uygulamasına hayat verdik. Vatandaş, hafta sonu ikinci el araç alıyor-satıyor. Hatta bunun için bazen bir şehirden diğerine seyahat ediyor. Ama muamelesini yapmak için haftanın ve mesainin başlamasını bekliyor. Bu gecikmenin sadece bir zaman maliyeti yok. Kapora aldığı halde satıştan cayma, hileli-dolanlı işler sebebiyle malen zarara uğrayanlar da oluyor. Nöbetçi noter uygulamasıyla bu olumsuzluklar artık yaşanmayacak. İşçi-memur, yaklaşık 25 milyon çalışanımız var. Uygulama onları da mesailerinden koparmayacak. Noterdeki işlemini isteyen hafta içi, isteyen hafta sonu tamamlayacak. Basit bir evrak işi, bir vekaletname, onay veya sözleşme için tacir de işinden olmayacak. Gecikmeler son bulacak. Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan’dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.







Vekaletname veya azilname süreci

Nöbetçi noterlikle birlikte uygulaması geliştirilecek bir diğer konunun yurt dışındaki noterlik işlemleriyle ilgili olduğunu ifade eden Gül, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde de belirli noterlik işlemleri yapılabildiğini anımsatarak, "Yurt dışında çıkarılan bir vekaletname veya azilnamenin normal posta yoluyla Türkiye’ye ulaşması, hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanılabilmesi bir hafta, 10, 15 gün gibi bir zaman alıyor. Bu posta süresini de by-pass ederek bu belgelerin örneklerini yurt içindeki noterliklerden çıkarabilme imkanı getiriyoruz. Yabancı ülkelerde bulunan yaklaşık on milyon ve dört nesil Türk vatandaşının vatan toprağıyla bağı ve ilişkileri güçlü bir şekilde devam etmektedir. Bu vatandaşlarımız işlerini bulundukları ülkeden takip etmek durumundadır. Uygulamada bir haftalık, 10 günlük gecikmeler ise bazen yasal olarak tanınmış sürelerin geçirilmesine, hak kayıplarına neden olabilmektedir. Artık bu işlemler de hız kazanıyor. Pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.