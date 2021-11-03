Bakan Gül duyurdu: Çocuk icrasına son

YENİ AKİT ANKARA

Süresiz Nafaka konusunda yapılan çağrılar için henüz adım atmayan Adalet Bakanlığı, çocuk icrası içim harekete geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk icrası konusunda adım atacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından çocuk icrasının biteceğini duyuran Bakan Gül; “Çocuk ve onun üstün yararı mevzubahis ise devletin cebri icra gücünü değil, koruyucu ve müşfik yüzünü öne çıkarmalıyız. 5. Yargı Paketi ile bu yönde tarihi bir adım atıyoruz. Çocuk teslimi artık icranın konusu olmayacak.” şeklindeki mesajını paylaştı.

“Nafaka mağdurları da yıllardır bekliyor”

Süresiz nafaka uygulamasının Türkiye'de yasallaşması 1979 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) kabul edilerek imzaya açılan CEDAW (Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın engellenmesi sözleşmesi) ile başladı. Ülkemiz CEDAW'ı 1985'te kabul edince süresiz yoksulluk nafakası hükmü getirildi. Evlilik sırasında edinilmiş mala katılma rejimi de CEDAW sonrası getirildi.

Süresiz Nafaka ile çok kısa süre evli kalmalarına rağmen yıllarca nafaka ödemek zorunda kalan binlerce kişi mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Süresiz nafaka yanlıştır.” demesine rağmen bu hususta Adalet Bakanlığı henüz adım atmadı.