  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bakan Gül duyurdu: Çocuk icrasına son
Dünya

Bakan Gül duyurdu: Çocuk icrasına son

Süresiz Nafaka konusunda henüz adım atmayan Adalet Bakanlığı çocuk icrası için hareket geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuk teslimi artık icranın konusu olmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:58:00 -
Bakan Gül duyurdu: Çocuk icrasına son

 YENİ AKİT  ANKARA 

Süresiz Nafaka konusunda yapılan çağrılar için henüz adım atmayan Adalet Bakanlığı, çocuk icrası içim harekete geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk icrası konusunda adım atacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından çocuk icrasının biteceğini duyuran Bakan Gül; “Çocuk ve onun üstün yararı mevzubahis ise devletin cebri icra gücünü değil, koruyucu ve müşfik yüzünü öne çıkarmalıyız. 5. Yargı Paketi ile bu yönde tarihi bir adım atıyoruz. Çocuk teslimi artık icranın konusu olmayacak.” şeklindeki mesajını paylaştı.

“Nafaka mağdurları da yıllardır bekliyor”

Süresiz nafaka uygulamasının Türkiye'de yasallaşması 1979 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) kabul edilerek imzaya açılan CEDAW (Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın engellenmesi sözleşmesi) ile başladı. Ülkemiz CEDAW'ı 1985'te kabul edince süresiz yoksulluk nafakası hükmü getirildi. Evlilik sırasında edinilmiş mala katılma rejimi de CEDAW sonrası getirildi.

Süresiz Nafaka ile çok kısa süre evli kalmalarına rağmen yıllarca nafaka ödemek zorunda kalan binlerce kişi mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Süresiz nafaka yanlıştır.” demesine rağmen bu hususta Adalet Bakanlığı henüz adım atmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun

Suriye ve Irak tezkerelerine hayır denmesinin utanç verici olduğunu belirten kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun aksine a..
Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti
Teknoloji

Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti

BMC Altay Tankı için geçtiğimiz hafta G. Koreli şirket ile motor ve transmisyon anlaşmasını imzaladı. Bu gelişme sonrası Altay Tankı'nın 202..
Taliban dünyaya ilan etti: O ismi kaybettik
Dünya

Taliban dünyaya ilan etti: O ismi kaybettik

Afganistan'da dün öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda Taliban komutanı Mevlevi Hamdullaj Muhlis hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay