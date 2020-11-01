Bakan Gül de İzmir'de! “Nefret dili”ni saçanlara gözaltı

İzmir’in yaralarını sarmaya ve gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gül, dualarının enkaz altındaki vatandaşlar için olduğunu belirtti. Ortak acıların ortak duygu gerektirdiğine vurgu yapan Gül, şöyle devam etti: “Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suiistimal edemez. Yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir.”