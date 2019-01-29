Bakan Gül, BM raportörü Callamard'la görüştü
Adalet Bakanı Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ı kabul etti.29 Ocak 2019 Salı 07:10
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüştü.
Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Kabulde, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
YORUM YAZ