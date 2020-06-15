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Bakan Gül açıkladı: Yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:13:00 - 2020-06-15 10:39:22
Bakan Gül açıkladı: Yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs salgını sonrası dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül koronavirüs nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız." dedi.

"Düzenleme af değil"

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek." ifadesini kullandı.

"CHP'nin başvurusu yersiz"

Düzenlemenin iç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme olduğunu belirten Gül, "CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı ayrıca, "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." diye konuştu.

"AK Parti'ye nasıl yarar diye bakmadık"

"Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir."

Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir."

 

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