Bakan Göktaş'tan Van'a çıkarma! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sahada vatandaşla kucaklaştı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yoğun bir temas ve inceleme programı kapsamında Van'a çıkarma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Van'a geldi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Valiliği ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Programı kapsamında evlilik kredisinden yararlanarak çocuk sahibi olan bir aileyi evinde ziyaret eden Bakan Göktaş, Edremit ilçesindeki Aile Destek Merkezini (ADEM) de ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü. Ardından burada öğrenim gören minik kursiyerlerle sohbet eden Göktaş, kentteki temaslarını "Terörsüz Türkiye Buluşması" programıyla sürdürdü.
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