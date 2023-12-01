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Yerel Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu
Yerel

Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-01 07:07:00 -
Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Talihsiz kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti. Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı.

Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen  otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu.

SAVRULDUĞU YERDE BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez başka bir otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem’in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.

 
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