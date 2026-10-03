Bakan Göktaş'ın katılımıyla '41 yıllık evli ulu çınarlarımız kutsal topraklarda' projesinde yeni kuralar çekildi

Noter huzurunda yapılan kura çekimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Sonuçlara erişmek isteyen vatandaşlar https://gaziantepailem.com adresinden bilgi alabilecek.

Konuşmalar sonrasında Bakan Göktaş ve Başkan Şahin’in butona basmasının ardından kura çekimi başladı. 1000 çiftin belirleneceği kura sonucuna göre 41 yıllık evli çiftler kafileler halinde kutsal toprakları ziyaret edecek.

BAKAN GÖKTAŞ: “AİLE VE NÜFUS 10 YILI’NA DESTEK VEREN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Bakan Göktaş, geçen yıl 41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda” projesinin ilk kurasını Başkan Fatma Şahin ile beraber çektiklerini anımsatarak, “Umre projesi devam ediyor. Kuralarımız bugün de yapılacak. Aile ve Nüfus 10 Yılı’na destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yuva kurmak bizim için çok kıymetli, çok önemli. Ama evlilikleri sürdürebilmek de çok önemli” diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN: “BİN ÇİFTİMİZİ DAHA UMREYE GÖNDERMEK İÇİN BUGÜN KURALARIMIZI ÇEKECEĞİZ”

Başkan Fatma Şahin ise, 41 yıl ve üzeri bir sürenin evlilikte çok önemli olduğunu belirterek, “Hiç Umreye gitmemiş ama 41 yıl ve üzeri evli olanlara ödül veriyoruz. Daha önceki kafilelerde gönderdiğimiz hacılarımız buradalar. Çok mutlu döndüler. O muhteşem atmosferi soludular. Şahitlik eden, bu güzel programda bizlerle birlikte olan hacılarımıza çok teşekkür ediyorum. 2 bin kişiyi Umreye gönderdik. Bin çiftimizi daha Umreye göndermek için bugün kuralarımızı çekeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından aile kurumunun güçlendirilmesi, uzun yıllardır evlilik birlikteliğini sürdüren çiftlerin onurlandırılması ve aile değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amacıyla başlatılan projeye yaklaşık 17 bin çift başvurdu.