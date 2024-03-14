Bakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'taki temasları devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.
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Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon’u Vaşington Büyükelçiliği'nde kabul etti.