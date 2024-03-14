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Gündem Bakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor
Gündem

Bakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-14 19:43:00 -
Bakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'taki temasları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

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