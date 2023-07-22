Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada “Venezuela ile güçlü ve köklü ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz son yıllarda artan üst üste ziyaretlerle ivme kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı’mızın Venezuela ziyaretini önümüzdeki dönemde gerçekleştirme huşunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulunan Bakan Fidan, “Rusya tarafından beyanat var. Buna mukabil Birleşmiş Milletler'in bizim tekrar süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var. Ukrayna tarafının alternatif getirme çalışmaları var. Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Onun dışında olacak çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak bir çözüm arayışı olma ihtimali yüksek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmede de kendileriyle hem fikir kaldık bu konuda. Sayın Lebron'la da yaptığımız görüşmede Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve uzatmadığı konusunda bir takım detaylı sebepler aldık. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ile de görüşüyoruz.

Neler yapılabilir Rusya’nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması bütün tarafların bundan kazanan taraf olarak çıkması için neler yapılabilir buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Yoksa gerçekten şöyle düşünün tahıl anlaşmasıyla beraber 33 milyon ton tahıl dünya marketlerine ulaştı. Şimdi bu tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliği büyük tehlikeye girecek. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomileri gerçekten çok ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık problemi daha da şiddetli hale gelecek. Onun için var gücümüzle bunu tekrardan hayata geçirmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.