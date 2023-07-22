  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şok sözler! Onda zerre utanma yok!

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

AK Parti’de flaş istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Türkiye çılgınlar gibi altın toplamaya başladı! Avrupa ülkesinden tonlarca altın alındı

Rusya Türkiye'ye domates ithalatını arttırdı! Tarihi karar ihracatçılar tarafından böyle müthiş karşılandı!

Benzini 10 kuruşa satan ülkeden Türkiye'ye tarihi petrol teklifi! Böyle çıkış daha önce görülmedi

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü kötü haberi maalesef verdi: O tarihte flaş sıcak hava dalgası uyarısı!

Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

ABD'den kritik şok hamle! İlk kez dünyaya duyurdu: Yapay zeka taleplerini kabul etme kararı aldı!
Siyaset Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması
Siyaset

Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-22 08:02:00 -
Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahıl Koridoru'na ilişkin Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşma sürecini yeniden nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda ciddi arayışlarının olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada “Venezuela ile güçlü ve köklü ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz son yıllarda artan üst üste ziyaretlerle ivme kazanmış durumda. Cumhurbaşkanı’mızın Venezuela ziyaretini önümüzdeki dönemde gerçekleştirme huşunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulunan Bakan Fidan, “Rusya tarafından beyanat var. Buna mukabil Birleşmiş Milletler'in bizim tekrar süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var. Ukrayna tarafının alternatif getirme çalışmaları var. Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Onun dışında olacak çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak bir çözüm arayışı olma ihtimali yüksek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmede de kendileriyle hem fikir kaldık bu konuda. Sayın Lebron'la da yaptığımız görüşmede Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve uzatmadığı konusunda bir takım detaylı sebepler aldık. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ile de görüşüyoruz.

Neler yapılabilir Rusya’nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması bütün tarafların bundan kazanan taraf olarak çıkması için neler yapılabilir buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Yoksa gerçekten şöyle düşünün tahıl anlaşmasıyla beraber 33 milyon ton tahıl dünya marketlerine ulaştı. Şimdi bu tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliği büyük tehlikeye girecek. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomileri gerçekten çok ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık problemi daha da şiddetli hale gelecek. Onun için var gücümüzle bunu tekrardan hayata geçirmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yunan Bakan'dan Hakan Fidan çıkışı!
Yunan Bakan'dan Hakan Fidan çıkışı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunan Bakan'dan Hakan Fidan çıkışı!

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!
Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!

Gündem

Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama
Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Dünya

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!
Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

Siyaset

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23