Bakan Fidan'dan kritik Filistin teması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü...

Bakan Fidan ile Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyurunun ele alındığı ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de görüştü.