  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Gündem Bakan Fidan'dan kritik Filistin teması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü...
Gündem

Bakan Fidan'dan kritik Filistin teması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü...

Yeniakit Publisher
2023-10-29 23:59:00 - 2023-10-30 00:05:21
Bakan Fidan'dan kritik Filistin teması! ABD'li mevkidaşıyla görüştü...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan ile Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyurunun ele alındığı ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de görüştü.

Bu sözler az bile! Hakan Fidan’dan Avrupa’ya ayar
Bu sözler az bile! Hakan Fidan’dan Avrupa’ya ayar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sözler az bile! Hakan Fidan’dan Avrupa’ya ayar

Hakan Fidan isyan etti: 'Kınamalar işe yaramıyor somut adım gerekiyor!'
Hakan Fidan isyan etti: 'Kınamalar işe yaramıyor somut adım gerekiyor!'

Gündem

Hakan Fidan isyan etti: 'Kınamalar işe yaramıyor somut adım gerekiyor!'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA
Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Gündem

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23