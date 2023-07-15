Bakan Fidan'dan bomba açıklama! Dünyayı onlara dar edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Fidan görüşmelerin ardından bu sabah Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz'u Anma programında konuştu.

İşte Hakan Fidan'ın konuşmasının tamamı:

"FETÖ'NÜN TÜRKİYE'DEKİ YAPILANMASININ BELİNİ KIRDIK"

"Milletimiz ülkemizi bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız vatan yolunda son nefeslerini verdiler.

FETÖ'yle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 Temmuz'da da son hamlelerini yaptılar. Ancak, milletmiz çelikten iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu örgütün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık.

Başta MİT olmak üzere, bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla, zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik.

YURT DIŞINDA FETÖ'YLE MÜCADELE

Gerçek hizmeti yabancı istihbarat örgütlerine sunan bu ihanet çetesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede, FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.

Bugün buradan, Cakarta'dan ilan etmek istiyorum; yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde, Dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz.

FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan odaklara karşı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içinde olmaları çok önemli. Bu, Endonezya'da yaşayan vatandaşlarımız için de çok önemli. Coğrafi olarak uzak ama kalben yakın olan bu coğrafyada, sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak.

Bugün görüştüğüm muhataplarıma, işbirlikleri için teşekkürlerimi ilettim. Ancak, onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Elbette terörle mücadelemiz FETÖ'yle sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; terörün her türüyle amasız ve amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG; ister DEAŞ, DHKPC olsun, devletimizin ve milletimizin güvenliğine ve bütünlüğüne kasteden örgütlerle mücadele temel önceliğimizdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz, artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle, ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız.

Bu düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günümüz kutlu olsun. Rabbim, ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederim."