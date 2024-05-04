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Gündem Bakan Fidan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-04 20:27:00 -
Bakan Fidan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Banjul'da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün erken saatlerde Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.

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