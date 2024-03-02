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Gündem Bakan Fidan: İslam dünyası ayakta!
Gündem

Bakan Fidan: İslam dünyası ayakta!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 01:28:00 - 2024-03-02 01:32:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamına sert tepki gösterdi.

"İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı’nın vicdanlı insanları ayakta… İnsani değerlere sahip çıkan herkes, Gazze'deki katliamın durmasını istiyor. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır…" diyen Fidan, zulümle mücadelede kararlılık mesajı verdi:

"Mazlumların çığlığının, adalet isteyenlerin haykırışlarının gün be gün, an be an, bu çözüm üretmeyen sistemin tabutuna çivi olarak çakıldığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mazlumların ve mağdurların katliamına ağlamanın bile cezalandırıldığı bir çürümeden, vicdan infazından, insan olmanın suç olduğu bir meşruiyet kaybından bahsediyoruz. Bir daha Gazze’deki gibi katliamlar yaşanmasın diye, bir daha Gazze olmasın diye, ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır."

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