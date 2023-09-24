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Dünya Bakan Fidan, Guterres ile görüştü
Dünya

Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-24 01:32:00 -
Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında BM Genel Sekreteri Guterres, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'deki temasları sürüyor. Bakan Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusu ele alındı. Ayrıca Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüşen Bakan Fidan ardından BM Genel Kurulu marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yle bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii işbirliği, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Karadeniz Tahıl Girişimi ele alındı.

Kaynak:AA

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