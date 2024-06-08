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Dünya Bakan Fidan: Gazze'deki katliamın durması için bir kez daha ilan ediyoruz diyerek dünyaya duyurdu
Dünya

Bakan Fidan: Gazze'deki katliamın durması için bir kez daha ilan ediyoruz diyerek dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 23:37:00 - 2024-06-09 00:08:08
Bakan Fidan: Gazze'deki katliamın durması için bir kez daha ilan ediyoruz diyerek dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil eden Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini belirterek "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." dedi.

Bakan Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

D-8'in 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil ettiğini ve üye ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade eden Fidan, "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, İsrail’e diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki baskı tedbirlerini görüştüklerini, toplantıda aldıkları somut kararların İsrail’i daha da yalnızlaştıracağını ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

"D-8, Filistin’in yanındadır!" diyen Fidan, Filistin davasını bir adalet ve vicdan meselesi görerek dünyanın dört bir köşesinden davetlerine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.

"Gazze konusunda sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz"
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Bakan Fidan, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuşmuştu.

"Aynı şekilde Batı kamuoyunun, hükümetlerin aksine, İsrail’in uyguladığı vahşete isyan etmesi de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İsrail, giderek yalnızlaşıyor. D-8 ülkeleri olarak bizler, sadece ekonomik işbirliğinde değil Filistin konusunda da hep birlikte hareket etme konusunda kararlıyız."

Fidan, yayımlanan ortak bildirinin bunun tezahürü olduğuna işaret ederek, "Çözümü başkalarından beklemiyoruz. Çözüm için buluşuyor, birlikte istişare ediyor, hep birlikte yol alıyoruz." diye ifade etmişti.

Bakan Fidan, "Ortak Bildiri’de yer alan somut adımlar, İsrail üzerindeki baskıyı artıracak ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacaktır. D-8 ülkeleri olarak İstanbul’da aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kararların takipçisi olacağımızı belirtiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 

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