Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı. (DHA)
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