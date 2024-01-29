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Dünya Bakan Fidan, Arnavutluk’ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Dünya

Bakan Fidan, Arnavutluk’ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-01-29 12:03:00 -
Bakan Fidan, Arnavutluk’ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk’ta temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, başkent Tiran’da inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.

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