Bakan Fidan, Arnavutluk’ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk’ta temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, başkent Tiran’da inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu! Apar topar o kararı aldı