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Gündem Bakan Fidan: Hedefimiz Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar
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Bakan Fidan: Hedefimiz Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile üçlü zirvede bir araya geldi. Dünyanın devasa jeopolitik kırılmalar yaşadığı bir dönemde bölgedeki huzurun önemine dikkat çeken Fidan, "Hedefimiz Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar. Enerji güvenliği artık çok daha hassas" diyerek dünyaya net bir mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüşme yaptı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında İstanbul'da, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

İstanbul'da üçlü toplantı... Bakan Fidan: Hedef Güney Kafkasya'da barış ve istikrar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir dönemlerden birindeyiz. Böyle bir dönemde bölgemize tesis ettiğimiz huzur ve iş birliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir.

Hedef Güney Kafkasya'da barış ve istikrar. Enerji güvenliği daha hassas hale geldi.

Ayrıntılar geliyor..

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