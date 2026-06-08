Bakan Fidan: Hedefimiz Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüşme yaptı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında İstanbul'da, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

İstanbul'da üçlü toplantı... Bakan Fidan: Hedef Güney Kafkasya'da barış ve istikrar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir dönemlerden birindeyiz. Böyle bir dönemde bölgemize tesis ettiğimiz huzur ve iş birliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir.

Hedef Güney Kafkasya'da barış ve istikrar. Enerji güvenliği daha hassas hale geldi.

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