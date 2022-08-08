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Gündem Bakan Fatih Dönmez'den bomba paylaşım: Yarın demir alıyor
Gündem

Bakan Fatih Dönmez'den bomba paylaşım: Yarın demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi "Abdülhamid Han"ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 22:08:00 -
Bakan Fatih Dönmez'den bomba paylaşım: Yarın demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

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