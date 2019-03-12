0553 313 94 23

Bakan Fatih Dönmez Kayseri’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş’a giderken uğradığı Kayseri’de protokol ile bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Bakan Fatih Dönmez Kayseri’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş’a giderken uğradığı Kayseri’de protokol ile bir araya geldi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş’a ziyareti kapsamında geçtiği Kayseri’de mola verdi. Bakan Dönmez, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla kahvaltı yaptı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekindikten sonra Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratpaşa’ya antika ve ikinci el pazarı kuruluyor
    1. Muratpaşa’ya antika ve ikinci el..
    2. Rus askeri gemi Çanakkale boğazından..
    3. Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı..
    4. AK Parti’li başkan adayının yüzer..
    5. Ukrayna’ya tarihi eser sokmaya çalışan..
    6. Jandarma dağlarda terörist izi aradı
    7. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 9..
    8. Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü..
    9. Batman’dan şubat ayında 48 bin 811..
    10. TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare..
    11. Türkiye'ye minnetini kazandığı..
    12. ABD, Almanya’yı tehdit ediyor
    13. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21..
    14. Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif..
    15. İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn:..
    16. 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon..
    17. Alper: “Yaptıklarımız,..
    18. FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB..
    19. Cumhur İttifakına Selimşahlar’da..
    20. Letonya, Rus sınırına dikenli tel..
    21. Fahrettin Koca: Burayı bir sağlık..
    22. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    23. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    24. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    25. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    26. Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde..
    27. Küresel şirket Türkiye’de ikinci el..
    28. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    29. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    30. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!