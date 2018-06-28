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Bakan Fakıbaba'dan patates açıklaması

Patates fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önemli ifadeler kullandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:17
Bakan Fakıbaba'dan patates açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, Aksaray, Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek, "Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı, ben de hayretler içerisindeyim. Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:17
  1. Aksaray
  2. Niğde
  3. Ankara
  4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

YORUM YAZ

  • habil sünbülhabil sünbül13 sa önce
    sayın bakanım bu fırsatçıları ve stokçuları bulalım en azından üçünü beşini bulalımibreti alem için deşifre edelim gereken neyse cezasını verelim...bir daha bu tip işlere başkalarıda kalkışmasın gözünü seveyim. Böyle açıklamalarla geçiştirmeyelim üzerine gidelim ve bulalım... nedenide muhaliflere gün doğuyor hiç bişey bulamazlarsa bunlarla REİSe ve iktidara çamur atmaya başlıyorlar...
  • OsmanOsman9 sa önce
    Gunaydin bakan bey, ozru kabahatinden buyuk onu bilmek icin bakan olmakmi gerek.kis boyu istanbulda bile 90 kurustan yenen haziranda alti yedi siz neredeydiniz biriki stokcu deposunu atese verseydiniz nasil takdir gorur ne kadar artis olurdu gorurdunuz secimden birhafta once akit sitesinde sezecilik yaptim osmaniyeden mersine pagages sogan hdp elinde diye yazdi, onudami gormedin, cenderme polis maliye elinde guclu iktidardiniz onparalik feganyahu saman gazetesini almayana maliyeci gonderiyordu. Duruslugune samimiyetine kirk yildir inaniyordum gene ayni kanaattayim ancak beceriksizligi de hazmedemem.
  • abdrhmnabdrhmn13 sa önce
    akp olarak beceriksiz herifler dolu içiniz. beceriksizler yüzünden akp bitecek derim. katara bir ihracat yaptınız , süt ürünleri bir anda yüzde 25 arttıydı. hala ders almamışsınız. sonrada diyorsunuzki biz nerede yanlış yapıyoruz oy oranımız neden yüzde 7 azaldı. bu gidişle hepten biteceksiniz akıllı adam yokmu içinizde yoksa hepiniz ihale peşindemi koşuyorsunuz.
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