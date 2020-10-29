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Yerel Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası çekilen görüntü olay oldu! Ceza yediler, uslanmadılar
Yerel

Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası çekilen görüntü olay oldu! Ceza yediler, uslanmadılar

Koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yayınlanan görüntüler olay oldu. Tüm uyarılara rağmen artan vakaları takmayan bir grup asker kınası yaptığı sırada polis baskınına uğrayıp ceza yedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:57:00 -
Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası çekilen görüntü olay oldu! Ceza yediler, uslanmadılar

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti. Türkiye’de korona virüsün merkezi haline gelen İstanbul’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı bazı vurdumduymaz kişiler normal hayatlarına devam ediyor.

Bir grup gencin asker kınası yaptığı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi. Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Maske takmadılar

Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü. Yüksek müzik çalarak Esenyurt’un çeşitli mahallelerini dolaşan grup daha sonra yol kapatarak şov yaptı.

Esenyurt turu atan grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadı. Sosyal mesafenin hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, “En büyük asker bizim asker” sloganları attı. Grup içindeki kişilerin birçoğunda ise maske olmadığını gözlerden kaçmadı.

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