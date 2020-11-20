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Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:48:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Kısıtlama cumartesi başlıyor

Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

 

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