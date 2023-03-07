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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan salgın riskine ilişkin açıklama
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan salgın riskine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 22:32:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan salgın riskine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Deprem bölgesindeki salgın riskine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, bölgede salgın hastalık riskine karşı "Erken Uyarı Sistemi" üzerinden sendromik sürveyans yapıldığını belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede. Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır.

On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz."
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