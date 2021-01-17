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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:38:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.

 

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