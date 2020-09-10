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Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:42:00 - 2020-09-10 11:58:05
Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Türkiye’de de son günlerde vaka sayısını arttırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınarak düğün ve kına törenlerine kısıtlama getirildi.

Artan vakalar sonrası 6 şehir için kısıtlamalara gidildi. Tedbirler kapsamında evi bulunmayan koronavirüse yakalanan vatandaşlar yurtlara yerleştirilerek, masraflar bu kişilerden tahsil edilecek.

Sivas, Kayseri, Sakarya, Düzce, Afyonkarahisar ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek.

Artan vakalar sonrası Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.

Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

Van'daki hasta sayısı artışı neredeyse iki katına çıktı

Altı ilimizde yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük, bu düşüşler bizi memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum mevcut değil.

Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu.

Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde.

Van'da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.

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