Bakan Fahrettin Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından okullardaki PCR testine yönelik paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından okullardaki PCR testine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca konuya yönelik açıklamasında, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.