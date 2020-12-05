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Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul için sevindiren haber
Sağlık

Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul için sevindiren haber

İstanbul İl Sağlık yöneticileriyle biraraya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:59:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul için sevindiren haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

 

 

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