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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

"Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 18:07:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu vurgulayarak, "Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim." değerlendirmesini yaptı.

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