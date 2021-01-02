  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:34:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti.

Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik duyumlar aldığını iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Celalettin Paşa kimdir?
Tarih

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir? TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa'nın hayatı izleyici tarafı..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul’un su yönetimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Birpınar, CHP'li Ekre..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay