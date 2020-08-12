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Bakan Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 891'e yükseldi. 1212 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 392 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:54:00 - 2020-08-12 22:11:06
Bakan Fahrettin Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 12 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 1212 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 891'e, toplam vaka sayısı ise 244 bin 392'ye yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 227 bini aştı

Tedavisi tamamlanan 934 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

En yüksek test sayısına ulaşıldı

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "2 Marttan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

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