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Gündem Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yarın başlıyor
Gündem

Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılamanın yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:56:00 -
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanı ve sınır kapılarındaki aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak."

 

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