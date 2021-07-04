Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yarın başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki sınır kapısı ve havalimanında daha aşılamanın yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanı ve sınır kapılarındaki aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak."