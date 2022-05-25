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Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı... Türkiye'den "maymun çiçeği" görüldü mü?
Sağlık

Bakan Fahrettin Koca açıkladı... Türkiye'den "maymun çiçeği" görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "maymun çiçeği" vakasının görülmediğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 15:24:00 -
Bakan Fahrettin Koca açıkladı... Türkiye'den "maymun çiçeği" görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste soruları yanıtladı. "Maymun Çiçeği" hastalığıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

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