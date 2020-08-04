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Dünya

Bakan Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları günler sonra binin üzerine çıktı. Son 24 saatlik verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 765'e yükseldi. 1083 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 234 bin 934 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:26:00 - 2020-08-04 20:45:25
Bakan Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 4 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1083 yeni hasta sayısıyla günler sonra vakalar binin üzerine çıktı. Vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 765'e, toplam vaka sayısı ise 234 bin 934'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 218 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 994 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 934, ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5 oldu.

Tedbirde birliğe ihtiyacımız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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